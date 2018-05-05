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مخبّأة خلف شجرة.. هكذا وثّق مواطن كاميرا "ساهر" على طريق "الحوية - الطائف"

السبت 05/مايو/2018 - 11:10 ص
مخبّأة خلف شجرة.. هكذا وثّق مواطن كاميرا ساهر على طريق الحوية - الطائف
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الفجر السعودي
 
وثّق مواطن بمحافظة الطائف، وجود كاميرا لنظام "ساهر" مخبّأةً خلف إحدى الأشجار على طريق "الحوية - الطائف" بالقرب من كوبري الحلقة؛ ما يخالف التعليمات بعدم الاختباء والترصد، وما قد يتسبّب في وقوع حوادث مرورية في بعض الأحيان.

وقال المواطن إنه لاحظ تغيير موقع لإحدى كاميرات ساهر على طريق "الحوية - الطائف" النازل؛ ليتضح له أنه تمّ نقلها خلف إحدى الأشجار وواقعة بين شجرتيْن، وهذا يعد مخالفاً؛ مطالباً الجهات المعنية بالتدخّل لتغيير موقع "ساهر" المخبّأة عن أعين السائقين. حسب صحيفة "سبق"

وأشار إلى أن أسلوب الاختباء لدى "ساهر" يسبّب كثرة الغرامات على قائدي السيارات، ويتسبّب في وقوع حوادث مرورية، خصوصاً على الطرق السريعة.

وطالب المواطن، أيضاً، بإعادة النظر في السرعة على طريق الهدا؛ لصعوبة الطلوع والنزول وما تحتاج إليه السيارة من قدرة في الحركة؛ لتكون السرعة 100 كم، وكذلك الشوارع التي على مخارج الطائف التي تصل السرعة إلى 80 كم كبداية طريق الجنوب والصناعية.


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