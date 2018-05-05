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سعر الدولار اليوم السبت 5-5-2018 في البنك المصري الخليجي

السبت 05/مايو/2018 - 11:06 ص
سعر الدولار اليوم السبت 5-5-2018 في البنك المصري الخليجي
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ستقر سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي خلال تعاملات اليوم السبت 5-5-2018، ليسجل سعر العملة الأمريكية نحو 17.64 جنيها للشراء، 17.74 جنيها للبيع.

وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.

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