بومبيو: دبلوماسية قوية تغنينا عن إطلاق الرصاص

دعا وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، يوم الجمعة، إلى وجود دبلوماسية قوية تهدف إلى "حل المشاكل سلميا، من دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة".

وقال بومبيو أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين في وزارة الخارجية "نمر بأوقات عصيبة، وتوجد مطالب بأن تكون هناك قيادة قوية، ومن الضروري أن يقف فريقنا في وجه التهديدات بشجاعة وقوة".

وأضاف "لحسن الحظ، لدينا رئيس يؤمن أيضا بالدبلوماسية القوية التي تستخدم بالكامل كل أدوات القوة الوطنية للدفاع قبل كل شيء عن مصالح الولايات المتحدة وقيمها".

ووفقا لبومبيو، فإن دبلوماسية كهذه "تزيد من فرصنا لحل المشاكل سلميا، من دون الاضطرار إلى إطلاق رصاصة واحدة".

وتحدث بومبيو خصوصا عن "الجهد الدبلوماسي الضخم لإبقاء الضغط على كوريا الشمالية" لدفعها نحو التفاوض من أجل "القضاء بنجاح على تهديد الترسانة النووية لكيم جونغ أون" الزعيم الكوري الشمالي الذي يُفترض أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا في قمة تاريخية.

وتابع بومبيو "نحتاج إلى جهود دبلوماسية قوية" في الشرق الأوسط أيضا "لكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار في سوريا واليمن والمنطقة"، وذلك في وقت من المقرر أن يعلن ترامب في الأيام المقبلة موقف بلاده حيال الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول العظمى الست، ومن بينها أمريكا نفسها في عهد الرئيس باراك أوباما.

وقد تعهد بومبيو فور تنصيبه على رأس وزارة الخارجية، بوضع الدبلوماسية الأمريكية في خدمة السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.