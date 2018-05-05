مساعد وزير الداخلية للمرور: نستخدم أحدث التقنيات لتطوير منظومة العمل والقضاء على المشكلات

قال اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، إن الإدارة العامة تحرص سنويا على تنظيم مؤتمر يجمع كافة إدارات المرور الجمهورية، منوها ان الالتزام والاخلاص ومواكبة التطور التكنولوجي هو منهج الإدارة للحفاظ على سلامة المواطنين والنهوض بمنظومة العمل المرورى.





وأضاف "الأشقر"، خلال فاعليات مؤتمر مديرى إدارات المرور التاسع عشر، أن قضايا ومشكلات المرور تحظى باهتمام بالغ من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية والقيادة السياسية، للتحقيق الانضباط المرورى، ويبذل قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، والجهات المعنية بالوزارة ، جهودا مضنية للنهوض بمنظومة العمل.





وأوضح مساعد الوزير أن استخدام التقنيات الحديثة فى المرور ساعد فى للنهوض بالمنظومة التكنولوجية على غرار الدول المتقدمة، ويجرى اصدار قانون المرور الجديد.





ووجه "الأشقر" التحية إلى شهدائنا من أبطال القوات المسلحة والشرطة، وخبراء المرور السابقين لاستفادتهم من خبراتهم فى تطوير منظومة العمل.





يحضر المؤتمر اللواء عصمت الاشقر مساعد وزير الداخلية للمرور ومديرى ادارات المرور بمديريات الامن وخبراء من مختلف التخصصات فى الشأن المرورى تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.





ويسعى المؤتمر لايجاد اليات جذرية للمنظومة المرورية وجهود تكاتف اجهزة الدولة فى تخطيط الطرق ومنع الحوادث ونشر الوعي المرورى ومحاربة السلوكيات الخاطئة ، وتعزيز الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في منظومة العمل .