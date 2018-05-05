قمة مشتعلة بين الأهلي والزمالك لحسم لقب دوري اليد





تقام اليوم المباراة النهائية بين قطبى كرة اليد المصرية الأهلى والزمالك لتحديد بطل دورى المحترفين وذلك فى الساعة السادسة مساء على ملعب صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، بعد موسم شاق من المباريات بدأ بـ 11 مباراة لكل فريق فى الدور الأول للدورى ومثلها فى الدور الثانى ثم دورة مجمعة أولى بين أفضل 6 فرق وأخيرا يسدل الستار اليوم على منافسات الدورة المجمعة النهائية الثانية لرجال كرة اليد .





تعد مباراة اليوم بين القطبين مسك الختام بعد عناء موسم طويل تقابل خلاله الفريقان 4 مرات تقاسم خلالها الفريقان مرات الفوز ففاز الأهلى فى الدور الأول بفارق هدف 20/19ورد عليه للزمالك فى الدور الثانى بفوز بفارق هدف أيضا 19/18 بينما فاز الأهلى فى الدورة المجمعة الأولى 21/18 ورد عليه الزمالك فى نهائى السوبر الإفريقى بإستاد القاهرة وبحضور جماهيرى بعد أفضل وأقوى مباريات الموسم بين القطبين فاز بها الأبيض 12/20 .





يخوض الأهلى مباراة اليوم أملا فى تحقيق البطولة الأفضل والأقوى بالنسبة له وهى الدرع العام للدورى بعد موسم صعب استطاع خلاله أن يحدث طفرة فى مستوى لاعبيه بدءا من الدورة المجمعة الأولى التى فاز بها عن جدارة معتمدا على مجموعة من لاعبيه هى عماد المنتخب الوطنى وهم هادى رفعت حارس المرمى واللاعبون إسلام حسن ومحمد إبراهيم ويحيى الدرع وعمر الوكيل وممدوح طه وإبراهيم المصرى وعمر حجاج وعمرو القليوبى ومحمود عاصم حمّاد ومحمد عبد الوارث ومحمد عصام ومصطفى خليل .





فى المقابل يخوض الزمالك مباراة اليوم وعينه على اللقب المأمول بعد بداية قوية خلال الموسم الحالى تصدر بها الدورين الأول والثانى للمسابقة إلا أن الفريق تعرض لبعض الهزات أفقدته توازنه بعض الشيء إلا أنه استعاد توازنه بعد خسارة الدورة المجمعة الأولى بالفوز بسوبر إفريقيا بأعجوبة .



