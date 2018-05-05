مدير جامعة نجران عن "جودة الحياة 20": رفاهية المواطن تتحقق بهذا البرنامج

أكد مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن برنامج "جودة الحياة 2020" الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، بحيث يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لتحسين حياة المواطنين.





وبيّن "السبيعي" أن أهداف البرنامج الرامية لدعم واستحداث خيارات متنوعة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وكل ما من شأنه المساهمة في تعزيز جودة الحياة، من خلال إيجاد الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية بما يكون له الأثر الكبير في رفاهية المواطن وتحسين معيشته. وفق صحيفة "سبق"





وأضاف: "المملكة ستشهد ازدهاراً من خلال اقتصادها الذي تحرص على تنوعه بإستحداث برامج تمهد الطريق نحو تحقيق رؤية المملكة، والذي سيصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة".



