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المعارض الروسي نافالني يدعو إلى الاحتجاج ضد بوتين

السبت 05/مايو/2018 - 11:04 ص
المعارض الروسي نافالني يدعو إلى الاحتجاج ضد بوتين
زعيم المعارضة الروسي
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وكالات
 

قبل يومين من مراسم أداء فلاديمير بوتين اليمين الدستورية بصورة رسمية، دعا السياسي المعارض أليكسي نافالني أنصاره إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج ضد الرئيس الروسي الذي أعيد انتخابه مؤخرًا.

 

ومن المتوقع تنظيم مظاهرات في 90 مدينة روسية تحت شعار "إنه ليس قيصرنا".

 

وحاولت السلطات الروسية الحيلولة دون تنظيم المظاهرات باعتقال أشخاص في عدة مدن ومداهمة مقار منظمة نافالني.

 

وكانت السلطات الروسية قد منعت الناشط المناهض للفساد نافالني من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، وحصل فيها بوتين على 77 % من الأصوات في فترة ولايته الرابعة رئيساً للبلاد. ويشغل بوتين منصب رئيس أو رئيس للوزراء في روسيا منذ قرابة العقدين.

 

ومن المقرر أن يؤدي بوتين اليمين الدستورية لأحدث فترة ولاية رئاسية تستمر ستة أعوام بعد غد الإثنين في موسكو.

المزيد عن: زعيم المعارضة الروسي بوتين الاحتجاج ضد بوتين ألكسي نافالني
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