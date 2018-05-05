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السعودية تعرقل صفقة الموسم في الأهلي

السبت 05/مايو/2018 - 11:03 ص
السعودية تعرقل صفقة الموسم في الأهلي
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الفجر الرياضي
 

تلقى عبدالله بكري مدافع سموحة، عرضا من أحد وكلاء اللاعبين للانضمام للدوري السعودي، بداية من الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات جادة مع سموحة من أجل الحصول على خدمات "بكري" وترميم دفاعاته، في الانتقالات الصيفية القادمة.

وعرض الأهلي مبلغ 10 ملايين جنيه بجانب رحيل محمد نجيب لسموحة، للحصول بشكل نهائى على خدمات اللاعب، إلا أن إدارة الفريق السكندري، اشترطت الحصول على 20 مليون جنيه لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

المزيد عن: نووي السعودية عبدالله بكري سموحة الأهلي أخبار الأهلي
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