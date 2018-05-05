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الستاغ تعلن عن مجموعة من التدابير من أجل صائفة دون انقطاعات للتيّار الكهربائي

السبت 05/مايو/2018 - 09:42 ص
الستاغ تعلن عن مجموعة من التدابير من أجل صائفة دون انقطاعات للتيّار الكهربائي
الستاغ
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محمد وليد الجموسي
 
اعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" عن اتخاذ جملة من التدابير من أجل “ضمان صائفة دون انقطاعات للتيّار الكهربائي في كافة أنحاء البلاد”، وذلك بعد معاينة مواقع ضعف الشبكة وصيانتها ودعمها وإنجاز محطّات تحويل جديدة متنقلة وأخرى قارّة، داعية المستهلكين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة .

وذكّرت الصفحة الرسمية للشركة على موقع “فايسبوك”، بضرورة تفادي استعمال التجهيزات الكهربائية (آلة الغسيل،آلة كي الملابس،والفرن الكهربائي) خلال وقت الذروة اي بداية من الساعة العاشرة صباحا والى غاية الثالثة بعد الظهر مشددة على ضبط أجهزة التكييف على الدرجة المثالية 26 درجة.

ونبّهت الشركة الى التقيد بهذه النصائح موجهة رسالة الى الحرفاء “باش ما يجيش النهار الي تفكر فيه” في اشارة الى امكانية ارتفاع “فاتورة” الاستهلاك خلال صائفة 2018.
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