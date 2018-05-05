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المري يفتتح مركز التوجيه والتحكم بمدني حفر الباطن

السبت 05/مايو/2018 - 09:38 ص
المري يفتتح مركز التوجيه والتحكم بمدني حفر الباطن
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الفجر السعودي
 
افتتح مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العميد راشد بن صالح المري، مركز التوجيه والتحكم ومعرض السلامة الدائم بالإدارة العامة للدفاع بمحافظة حفر الباطن.

وكرم المري المراكز والضباط والأفراد المتميزين لهذا العام ١٤٣٩ في الحفل الختامي للأنشطة ودورة السباحة والغوص، وثمَّن الدور الكبير لمدير الإدارة العقيد عبدالهادي بن مزهر الكناني. حسب صحيفة "سبق"

من جانبه، شكر العقيد الكناني مدير المنطقة على كل ما يقدمه من دعم للإدارة، التي بدورها تحفز العاملين على بذل المزيد من التقدم والنجاح.


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