زيت الزيتون بسعر 8.800 دينار للتر الواحد بمناسبة شهر رمضان

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بيان لها عن توفير كميات محدّدة من زيت الزيتون البكر الممتاز بسعر 8.800 دينار للتر الواحد بمناسبة شهر رمضان.





وأشارت الوزارة إلى أنّ عملية البيع ستنطلق بداية من يوم الاثنين 7 ماي 2018 إلى غاية 7 جوان 2018 بعدد من نقاط البيع في تونس العاصمة وهي نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك لديوان الأراضي الدّولية بشارع ألان سافاري وبالمركز الجهوي للديوان الوطني للزيت الكائن بشارع 13 أوت – حي الزهور تونس وصفاقس بالمركز الجهوي للديوان الوطني للزيت الكائن بشارع الجزائر وسوسة بالمركز الجهوي للديوان الوطني للزيت الكائن بشارع الحبيب بورقيبة – ساحة 2 مارس وبالقيروان بالمركز الجهوي للديوان الوطني للزيت الكائن بطريق الباطن القيروان وفي جرجيس بالمركز الجهوي للديوان الوطني للزيت الكائن بطريق مدنين كلم 1.





وقالت الوزارة إن الكميات المعروضة للبيع تكون محددة حسب نقاط البيع.





يذكر أنّ سعر بیع زیت الزیتون في المعاصر خلال شهر نوفمبر المنقضي كان یتراوح بین 9.5 و11 دینارا، قبل ان يرتفع إلى 13 دينارا بداية 2018.



