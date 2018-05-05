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رئيس رومانيا عن توقيع مذكرة لنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس: خطأ يجب تصحيحه

السبت 05/مايو/2018 - 09:36 ص
رئيس رومانيا عن توقيع مذكرة لنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس: خطأ يجب تصحيحه
القدس - أرشيفية
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وكالات
 

قال رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس "إن المذكرة الموقعة بين بلاده وإسرائيل حول نقل سفارة رومانيا من تل أبيب إلى القدس، كانت خطأ، ويجب تصحيحها".

 

وأضاف يوهانيس - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن هذه المسألة ستظل تطلعات لا يمكن تحقيقها إلا بعد الوفاء بجميع شروط الأمم المتحدة، لافتا إلى أن بلاده لا يمكنها إجراء سياسة خارجية على أساس الأمانى، التى لا تتناسب مع معايير القانون الدولى.

 

وكان رئيس رومانيا طلب - الشهر الماضى - من رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا تقديم استقالتها بعد أن زارت إسرائيل وبعد موافقة الحكومة على مذكرة سرية لنقل سفارة البلاد إلى القدس، دون استشارته فى الأمرين.

 

المزيد عن: رئيس رومانيا توقيع مذكرة تل أبيب القدس اسرائيل
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