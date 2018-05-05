أمن طرق مكة يضبط 275 قارورة عرق مسكر في 3 عمليات متفرقة

تحقق شرطة الجنوبية بجدة مع مجموعة من الأشخاص ضبطتهم القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق مكة جدة وبحوزتهم عرق مسكر.





وتفصيلاً، اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق على طريق مكة جدة بمركبة من نوع كامري بقيادة مقيم تشادي الجنسية، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 35 قارورة عرق مسكر وسلمت لجهة الاختصاص. وفق صحيفة "سبق"





وفي نفس السياق، اشتبه رجال القوة في مركبة من نوع كورولا يستقلها شخصان بعد جسر بحرة على الطريق نفسه وعندما طلب منها رجال القوة التوقف بادر الراكب بعد التهدئة بالهرب من المركبة، فيما حاول السائق "باكستاني الجنسية" الهرب أيضاً، إلا أن رجال القوة سيطرت عليه، وبتفتيش المركبة عثر بداخل الشنطة الخلفية لها على 204 قارورة عرق مسكر، وجرى تسليم الحالة لجهة الاختصاص.





واستوقف رجال القوة مركبة من نوع هونداي بقيادة مقيم بنجلاديشي بعد الاشتباه في وضعها وبتفتيشها عثر بداخلها على 36 قارورة عرق مسكر وسلمتها لجهة الاختصاص.







