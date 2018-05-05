عماد الدايمي: السبسي الإبن استغل سيارات رئاسة الجمهورية في زيارته للمتلوي

اتهم الامين العام لحزب حراك تونس الإرادة عماد الدايمي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي باستغلال سيارة من اسطول رئاسة الجمهورية.





وقال الدايمي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسيوك “الخميس كنت ألقي كلمة في الخيمة الانتخابية لقائمة الحراك في المتلوي أمام ثلة من أنصار القائمة من أهالي المتلوي… بعد الساعة الثامنة مساء عندما مرّ أمام الخيمة موكب سيارات تتصدره سيارتان تويوتا V8 من اسطول رئاسة الجمهورية .. فقلت للحضور هناك شخصية من رئاسة الجمهورية تزوركم ليلا .. ثم تداركت وقلت لعله حافظ_ابن أبيه جاء في اطار الحملة الانتخابية في سيارات “السيد الوالد” رفقة حماية السيد الوالد …وقبل انتهاء كلمتي جاءني التأكيد من طرف أحد الحضور”.





واعتبر الدايمي أنه يتم استغلال سيارات رئاسة الجمهورية وامكانات الدولة من أجل"مسرحية بائخة وفاشلة لاستدرار عاطفة التونسيين والضحك على ذقونهم واستعمال ورقة المظلومية التي انهارت بانهيار الاسطورة المؤسسة للنداء وتبرئة المتهمين باطلا في قضية القتل المزعوم للمرحوم نقض".



