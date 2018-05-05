رئيس الجمهورية يدعو الناخبين إلى الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع

دعا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الناخبين إلى الاقبال بكثافة، يوم الأحد 6 ماي 2018، على صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات البلدية، قائلا ‘"ما أمامنا كان يوم الأحد".





وقال رئيس الجمهورية في كلمة مقتضبة لم تنشر في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ونقلتها إذاعة موزاييك الخاصة ، أمس الجمعة،” يوم الأحد لن يكون يوما عاديا والشعب التونسي مدعو لأول مرة للمشاركة في الانتخابات البلدية”، متابعا ” تظهر قضية بسيطة وهي هامة جدا ، يعني تونس مواصلة طريقها نحو تكريس مسارها الديمقراطي والانتخابات هي مظهر من مظاهر ذلك".





وواصل حشده للمشاركة في الانتخابات “كانت عندنا العزيمة لمواصلة هذا التمشي.. الشعب نعرفو ما يتأخّرش ويقيم الدليل إنّو يستاهل التمشي الديمقراطي لذلك ينجم يتجند باش يصوت للي يحب ، المهم عندنا دستور عطاه حق تقرير مصيرو وهذي مناسبة باش نختار الي نحبو.. وإذا ننظرو في الأوضاع ..الحقيقة نلقاو برشة جندو رواحهم وترشحو ..لهذا يلزم نعطيو صوتنا لمن نتوسم فيهم الخير واعتقد أن الخير موجود في كل القائمات".



