أمير الشرقية يكرم "مدني الأحساء" كأفضل إدارة في التعامل

كرم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء كأفضل إدارة بمحافظة الأحساء في التعامل حيث تسلم الجائزة مدير إدارة العمليات العقيد دهام بن هجرس الجبلي.





من جهته قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد بن صالح المري لأمير المنطقة كل ما يقدمه من دعم وتشجيع لجميع الجهات بالمنطقة الشرقية لرفع مستوى التعامل والتعاون بين الجهات وينعكس إيجابياً على أداء العاملين بها. وفق صحيفة "سبق"







