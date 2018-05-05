ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أمير الشرقية يكرم "مدني الأحساء" كأفضل إدارة في التعامل

السبت 05/مايو/2018 - 09:30 ص
أمير الشرقية يكرم مدني الأحساء كأفضل إدارة في التعامل
طباعة
الفجر السعودي
 
كرم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء كأفضل إدارة بمحافظة الأحساء في التعامل حيث تسلم الجائزة مدير إدارة العمليات العقيد دهام بن هجرس الجبلي.

من جهته قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد بن صالح المري لأمير المنطقة كل ما يقدمه من دعم وتشجيع لجميع الجهات بالمنطقة الشرقية لرفع مستوى التعامل والتعاون بين الجهات وينعكس إيجابياً على أداء العاملين بها. وفق صحيفة "سبق"


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
-
x
15:00
-
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
-
x
13:30
-
كريستال بالاس
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
واتفورد
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
بورنموث
-
x
16:00
-
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 9:40:26 AM