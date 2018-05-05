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المنستير: عزل إمام دعا المصليّن بألاّ يصوّتوا إلا للمصلّين وإلى عدم التصويت للنساء

السبت 05/مايو/2018 - 09:30 ص
المنستير: عزل إمام دعا المصليّن بألاّ يصوّتوا إلا للمصلّين وإلى عدم التصويت للنساء
مسجد - أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
أكّد والي المنستير أكرم السّبري أمس الجمعة  أن إماما خطيبا دعا المصليّن خلال خطبة جمعة أمس صراحة بألاّ يصوّتوا إلا للمصلّين وإلى عدم التصويت للنساء.

وأشار الوالي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إلى أنّ الولاية أعلمت وزارة الداخلية وأنّ هذه الأخيرة طلبت من وزير الشؤون الدينية إتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الإمام المذكور.

من جهة أخرى أفاد مصدر مطلع “الشارع المغاربي” أنه تمّ عزل الإمام المذكور وأنّ الجامع الذي شهد الحادثة هو جامع الهداية بالمنستير.
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