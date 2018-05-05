المنستير: عزل إمام دعا المصليّن بألاّ يصوّتوا إلا للمصلّين وإلى عدم التصويت للنساء

أكّد والي المنستير أكرم السّبري أمس الجمعة أن إماما خطيبا دعا المصليّن خلال خطبة جمعة أمس صراحة بألاّ يصوّتوا إلا للمصلّين وإلى عدم التصويت للنساء.





وأشار الوالي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إلى أنّ الولاية أعلمت وزارة الداخلية وأنّ هذه الأخيرة طلبت من وزير الشؤون الدينية إتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الإمام المذكور.



