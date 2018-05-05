صوفية صادق في حفل الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن

تحيي الفنانة صوفية صادق يوم 10 جوان القادم حفلا فنيا كبيرا بقصر الرياضة بالمنزه لفائدة الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن ، و ذلك في إطار سلسلة من الحفلات ستمتد إلى غاية الموسم الصيفي ، سواء في مسرح قرطاج أو في باقي المهرجانات الصيفية داخل البلاد.



