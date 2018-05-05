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صوفية صادق في حفل الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن

السبت 05/مايو/2018 - 09:29 ص
صوفية صادق في حفل الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن
صوفية صادق
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محمد وليد الجموسي
 
 
تحيي الفنانة صوفية صادق يوم 10 جوان القادم حفلا فنيا كبيرا بقصر الرياضة بالمنزه لفائدة الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن ، و ذلك في إطار سلسلة من الحفلات ستمتد إلى غاية الموسم الصيفي ، سواء في مسرح قرطاج أو في باقي المهرجانات الصيفية داخل البلاد.

وكان آخر حضور للفنانة صوفية صادق يوم الأحد الماضي 29 افريل 2018 في حفل اختتام الدورة التاسعة عشرة للمهرجان العربي للاذاعة و التلفزيون في مدينة الثقافة بالعاصمة ، حيث قدمت صوفية عددا من أغانيها على غرار "بتحلى الليالي"، فيه إيه"، "مراسيلي"، "من الغربة ملينا".
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