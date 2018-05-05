أمير الشمالية: برنامج جودة الحياة 2020 سيحدث نقلة نوعية بالمملكة

رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة إطلاق برنامج جودة الحياة 2020.





وأكد الأمير فيصل بن خالد حرص حكومة المملكة على رفع مستوى جودة الحياة من خلال تطوير البنى التحتية والخدمات للمستويات القياسية وفق المؤشرات الدولية وتحسين نمط الحياة للاستمتاع بالأوقات الحرة، وتعزيز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، موضحاً أن برنامج جودة الحياة 2020 سيحدث نقلة نوعية يلمسها الجميع في المدى الزمني القصير فضلاً عن المتوسط والبعيد. حسب صحيفة "سبق"





وشدد على الآثار الإيجابية المتتالية لرؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمين وما تتضمنه من برامج تنفيذية يعلن عنها تباعاً حولت بلادنا لورشة عمل فكرية وتطبيقية أوجدت مرجعيات علمية لكافة المسؤولين في القطاع الحكومي وكذلك في القطاعين الخاص وغير الربحي, إضافة لأفراد المجتمع للانخراط في عمليات التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة كل من موقعه للنهوض ببلادنا في كافة المجالات لمستويات متقدمة وفق مؤشرات القياس الدولية.





وأشار أمير الشمالية إلى الأثر الإيجابي للبرنامج في ترسيخ دور القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية الاجتماعية وفي توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي وتكوين الاقتصاد الحقيقي القائم على تعدد مصادر الدخل بتفعيل كافة القطاعات الاقتصادية وعدم الاعتماد بشكل رئيس على النفط.





وأضاف أن برنامج جودة الحياة 2020 سيكون له أثر كبير في تنمية أداء المجتمع في الثقافة والفنون وحركة الفكر والإبداع والترفيه، واستثمار كافة القدرات والخبرات التي تزخر بها المملكة، وتعزيز البعد الثقافي والفني وتعميقه بالإسهام بشكل مباشر في رفع مستوى جودة حياة الفرد، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، موضحاً أن ذلك سينعكس على رفع مستويات الاعتدال والتسامح والتواصل مع الثقافات الأخرى.







