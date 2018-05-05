الليلة اختتام مهرجان السينما التونسية بمدينة الثقافة

سيكون عشاق الفن السابع، على موعد مساء اليوم السبت 05 ماي 2018، بقاعة مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، مع الموسيقى السمفونية لعدد من الأفلام، إلى جانب وصلة طربية للفنانة عبير النصراوي.





يكون ذلك في اطار اختتام مهرجان السينما التونسية, حيث ستعلن لجنة تحكيم المهرجان عن جوائز هذه الدورة السادسة.





وينتظر صناع 25 فيلما تونسيا جوائز بقيمة 150 ألف دينار، سيكون نصيب المتوج ضمن مختلف جوائزها بين 07 آلاف دينار و15 ألف دينار.





وقد اختارت إدارة مهرجان السينما التونسية إسناد مجسم «العصفور الذهبي» لعميد النحاتين «الهادي السالمي»، هو جائزة المهرجان التي سيقع اعتمادها مستقبلا في كل دورات المهرجان، لما لهذا المجسم من رمزيات لمعاني الحرية ولتاريخ السينما التونسية، كما صرح بذلك مدير الدورة السادسة لمهرجان السينما التونسية مختار العجيمي.



