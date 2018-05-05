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وزارة الفلاحة تأمل في أن تصبح محطة تحلية المياه بصفاقس جاهزة في حدود سنة 2021

السبت 05/مايو/2018 - 09:26 ص
وزارة الفلاحة تأمل في أن تصبح محطة تحلية المياه بصفاقس جاهزة في حدود سنة 2021
محطة تحلية المياه
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محمد وليد الجموسي
 
قال كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، أمس الجمعة "انه من المأمول أن تصبح محطة تحلية المياه بصفاقس جاهزة في حدود سنة 2021 ".

واشار الرابحي، في تصريحات ادلى بها في اطار زيارة عمل الى ولاية صفاقس "انه سيتم تشكيل لجنة على مستوى ولاية صفاقس لمتابعة تقدم اشغال المشروع ".

واضاف "في سياق متصل بامدادات المياه خلال الفترة الصيفية " انه سيتم الاسبوع المقبل تكوين لجنة دعم على مستوى ولاية صفاقس والمندوبيات والمعتمديات للنظر في كيفية تدعيم منظومة المجامع المائية على مستوى جنوب الولاية التي شهدت اشكاليات السنة الماضية .

وشدد على انه "سيتم العمل على تلافي عجز المياه الذي شهدته معتمدية قرقنة خلال الصائفة الفارطة والتعجيل بانجاز مشروع محطة تحلية المياه بالجزيرة الذي من المنتظر انطلاقه سنة 2019 ".

وزار الرابحي معتمدية جبنيانة وميناء اللوزة -اللواتة من المعتمدية ذاتها ومعتمدية الحنشة حيث ادى زيارة الى منطقة اولاد عمر لتنتهي بزيارة المنطقة السقوية بشعلاب من معتمدية منزل شاكر.
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