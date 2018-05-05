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لقاء تونسي بريطاني يهدف إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين

السبت 05/مايو/2018 - 09:25 ص
لقاء تونسي بريطاني يهدف إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين
علم تونس وبريطانيا
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محمد وليد الجموسي
 
يشارك مسؤولون تونسيون وبريطانيون، الاربعاء 9 ماي 2018، بمركز النهوض الصادرات، في ندوة حول آفاق وفرص التعاون والشراكة بين تونس والمملكة المتحدة في وقت تشهد فيه العلاقات التونسية البريطانية استعادة لنسق السياحة وتركيز بريطاينا على اسواق جديدة بعد "البريكست".

ويحضر الندوة، وفق بلاغ اصدره مركز النهوض بالصادرات، وزير التجارة، عمر الباهي وسفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دي سوزا الى جانب مسؤولين عن غرفة التجارة التونسية البريطانية.

وسيقدم الخبير بمكتب " كوفي تونس"، جورج هيبرت الدراسة الاستراتيجية حول تحسين المبادلات التجارية والاقتصادية بين تونس والمملكة المتحدة.
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