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راشد الغنوشي: لا بديل عن التوافق في تونس

السبت 05/مايو/2018 - 09:24 ص
راشد الغنوشي: لا بديل عن التوافق في تونس
جانب من اللقاء
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محمد وليد الجموسي
 
شدّد زعيم حركة النهضة على أهمية سياسة التوافق في تونس مؤكدا التزام النهضة بها وقائلا " لا نرى سببا في اعادة النظر هذا التوافق ودليلنا لما اختل التوازن بينا لنداء والنهضة لصالح هذه الأخيرة لم نطالب بتغيير حكومي لأنّ المهم بالنسبة لنا يبقى الاستقرار".

كان ذلك في حوار خصّة لصحيفة الشروق حيث أكّد أنّ التنافس يبدو محتدما بين النداء والنهضة والقائمات المستقلة. ومن الصعب التكهن بالنتائج.

مضيفا أنّ النهضة لها حضور قوي وهي بلا شك استفادت من انفتاحها على الكفاءات المستقلة. والنداء له نقاط قوة أبرزها رصيد سي الباجي مؤسس الحزب وثقل النداء في الدولة والإدارة وحتى رئيس الحكومة نفسه نزل للميدان دفاعا عن حزبه وهذا لا شك له اثر في الناخب.
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