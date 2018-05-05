راشد الغنوشي: لا بديل عن التوافق في تونس

شدّد زعيم حركة النهضة على أهمية سياسة التوافق في تونس مؤكدا التزام النهضة بها وقائلا " لا نرى سببا في اعادة النظر هذا التوافق ودليلنا لما اختل التوازن بينا لنداء والنهضة لصالح هذه الأخيرة لم نطالب بتغيير حكومي لأنّ المهم بالنسبة لنا يبقى الاستقرار".





كان ذلك في حوار خصّة لصحيفة الشروق حيث أكّد أنّ التنافس يبدو محتدما بين النداء والنهضة والقائمات المستقلة. ومن الصعب التكهن بالنتائج.



