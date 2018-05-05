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رسالة من قرقاش إلى أهالي جزيرة سقطرى اليمنية

السبت 05/مايو/2018 - 09:24 ص
رسالة من قرقاش إلى أهالي جزيرة سقطرى اليمنية
قرقاش
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وكالات
 

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن بلاده لديها علاقات تاريخية مع جزيرة سقطرى الواقعة جنوبي اليمن ومع أهلها.

 

وغرد قرقاش، على صفحته الرسمية في "تويتر": "وفي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في استقرارهم  وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم".

 

وتشهد الجزيرة توترا غير مسبوق منذ إرسال الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف العربي في اليمن، قوة عسكرية إلى هذه الجزيرة، على خلفية تواجد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر في الجزيرة، مع عدد من أعضاء حكومته، منذ الأحد الماضي.

 

ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن مصدر فضل عدم الكشف عن هويته، بأن الإمارات، أرسلت مساء أمس الجمعة خامس طائرة نقل عسكرية إلى سقطرى الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي.

 

والثلاثاء الماضي، استقبل مطار سقطرى 4 طائرات عسكرية إماراتية على متنها 100 جندي وعدد من العربات والدبابات التي انتشرت في محيط مطار وميناء سقطرى.

 

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