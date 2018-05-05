امضاء مذكرة تفاهم بين تونس وفرنسا حول مكافحة الإرهاب

جرى يوم الخميس الماضي في باريس توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، ممثلة في رئيسها هادي الماكني، واللجنة الفرنسية الوزارية المشتركة للوقاية من الانحراف والتطرف، ممثلة في أمينتها العامة "ماريال دوميناش".





وتم امضاء مذكرة التفاهم بمناسبة زيارة العمل التي أداها رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، الخميس إلى باريس، بدعوة من الأمينة العامة للجنة الفرنسية الوزارية المشتركة للوقاية من الانحراف والتطرف.





وتهدف المذكرة لإرساء مبادئ التعاون بين الجانبين، فضلا عن تحديد مجالاته وأشكاله. كما ترأس المسؤولان الاجتماع الأول المشترك بين اللجنتين.





ومكن هذا الاجتماع من برمجة أنشطة مشتركة للسنة القادمة وتبادل وجهات النظر وتجارب البلدين في مجال الوقاية من التطرف.



