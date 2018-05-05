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القبض على متهور ظهر بفيديو وهو يقود مركبته بقدميه أثناء خروجه من فتحة السقف بعسير!

السبت 05/مايو/2018 - 09:22 ص
القبض على متهور ظهر بفيديو وهو يقود مركبته بقدميه أثناء خروجه من فتحة السقف بعسير!
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الفجر السعودي
 
بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول مركبة، يقوم قائدها بالخروج من فتحة السقف وهي تسير على طريق أبها - خميس مشيط، ويتحكم في قيادة مقودها بقدميه، ضبطت دوريات مرور عسير صاحب ذلك التصرف المتهور.

واطلعت إدارة مرور منطقة عسير على مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، أمس الجمعة، وفيه يقوم قائد مركبة على طريق أبها - خميس مشيط بالخروج من فتحة سقف مركبته وهي تسير بسرعة على الطريق العام، ويتحكم في قيادتها بقدميه؛ ما كاد يتسبب في كارثة على الطريق من جراء تهوره ولا مبالاته بسلامته وسلامة سالكي الطريق. حسب صحيفة "سبق"

وأجرت إدارة المرور تحرياتها عن المركبة، وتمكنت من ضبطها في وقت وجيز، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات المتعلقة بها لتطبيق النظام.


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