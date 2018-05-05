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نابل: حول إصابة دجاج بجرثومة السلمونيلا وزارة الفلاحة توضح

السبت 05/مايو/2018 - 09:21 ص
نابل: حول إصابة دجاج بجرثومة السلمونيلا وزارة الفلاحة توضح
دجاج - أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية أن ملف إصابة قطيع أمهات دجاج اللحم بجرثومة السلمونيلا المتحركة 'اس انتيريديس' بولاية نابل يعود إلى افريل 2017 وهو تحت أنظار القضاء حاليا رغم حصول الشركة على حكم في 2 مارس 2018 يقضي بإيقاف صدور عريضة لإتلاف هذا القطيع يوم 15 جوان 2017.

وذكرت الوزارة 'أن التحاليل المخبرية الصادرة يوم 2 ماي 2017 أثبتت وجود جرثومة السلمونيلا في قطيع في فوج فراخ أمهات دجاج اللحم لحساب شركة لتربية الدواجن يقدر بنحو 5 آلاف فرخ اثر رفع عينات خلال عملية مراقبة اجرتها مصالحها يوم 19 افريل 2017 تاريخ وصول هذه الكميات الموردة.

وأكدت أن 'جرثومة السلمونيلا المتحركة من نوع 'اس انتيريديس' التي وجدت بقطيع الفراخ المورد تعد من الجراثيم المضرة بصحة المستهلك.
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