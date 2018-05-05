الجمعان: حالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بأمطار مطلع الأسبوع المقبل

أكد محلل المناخ تركي الجمعان أنه -بمشيئة الله تعالى - من المتوقع أن تنشأ حالة من عدم الاستقرار الجوي التي متوقع أن تؤثر على مناطق من شمال وشمال شرق المملكة.





وقال: تبدأ الفرص بهطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة خلال مطلع الأسبوع القادم وتشتد خلال الاثنين الموافق ٧ مايو حتى الأربعاء الموافق ٩ مايو. حسب صحيفة "سبق"





وأضاف: من المتوقع أن تنشأ هذه الحالة على منطقة تبوك والجوف ومناطق الحدود الشمالية والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية امتداداً حتى دولة الكويت، وتكون الفرص متوسطة بشكل عام تغزّر على مناطق محددة من مناطق التأثير خاصة منطقة الجوف والحدود الشمالية وتبوك تم تتقدم الحالة تدريجياً لتؤثر على شمال حائل وشرق القصيم وسواحل المنطقة الشرقية تشمل الجبيل والخفجي وما حولها.





وبين الجمعان أن السبب يعود إلى تحرك تيارات غربية باردة في المستوى المتوسط من الغلاف الجوي، وهذا الأمر يهيئ لتحرك الكتلة الهوائية الرطبة مسبباً حالة جوية مصحوبة بنشاط لقيم الحمل الحراري الرطب، وتميز هذا العام بتتابع للحالات الجوية والفرص يتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر مايو الحالي.







