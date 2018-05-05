الدولار يستقر في البنوك اليوم 5-5-2018.. تعرف على السعر

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت الموافق 5-5-2018، مسجلاً 17.59 جنيها للشراء، 17.72 جنيها للبيع وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري



وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 17.58 جنيه للشراء و17.68 للبيع.



فيما سجل سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وسجل بنك قناة السويس سعر الدولار 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.



وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.



وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.



وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.



وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.75 جنيه.