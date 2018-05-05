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ناشطون سوريون: 400 مدني مهددون بالموت في مخيم اليرموك

السبت 05/مايو/2018 - 05:30 ص
ناشطون سوريون: 400 مدني مهددون بالموت في مخيم اليرموك
أرشيفية
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وكالات
 
أكد ناشطون سوريون وجود 400 مدني مهددون بالموت في مخيم اليرموك وحيي التضامن والزين، إضافة لبلدة الحجر الأسود المتاخمة، وسط تردي الأوضاع الإنسانية، في ظل القصف المكثف لقوات الحكومة السورية.

وعلى جانب آخر، أفادت مصادر محلية- وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة- بعثور أهالي مخيم اليرموك على 20 جثة لمدنيين، بينهم نساء وأطفال، قتلوا نتيجة القصف على المخيم، جنوبي العاصمة دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي عثروا في قبوين منفصلين بمخيم اليرموك وحي الحجر الأسود على 20 جثة لمدنيين قضوا في قصف سابق لقوات النظام.
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