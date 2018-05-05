ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

270 دقيقة "بدون فوز".. الأهلي يواصل النتائج السلبية

السبت 05/مايو/2018 - 07:08 ص
270 دقيقة بدون فوز.. الأهلي يواصل النتائج السلبية
الأهلي والترجي
طباعة
علي نبوي
 

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام ضيفه الترجي التونسي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وواصل الفريق الأحمر نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة حيث وصل للمباراة الثالثة دون تحقيق الفوز.

 

وفي هذا التقرير نستعرض نتائج الفريق الأحمر السلبية في الفترة الأخيرة:-

 

السقوط في القمة

خسر الأهلي أمام الزمالك بهدف مقابل هدفين في القمة 116، حيث كانت هذه المباراة بداية السقوط لكتيبة حسام البدري ليبدأ بعدها في تحقيق النتائج السلبية.

 

الخروج من كأس مصر على يد الأسيوطي

في مفاجأة من العيار الثقيل خرج الأهلي من كأس مصر في الدور ربع النهائي بعد السقوط أمام الأسيوطي بهدف دون رد.

 

تعادل سلبي أمام الترجي

فشل الأهلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور اليوم حيث اكتفى بالتعادل السلبي أمام الترجي التونسي في مباراة لم ينجح فيها رفقاء القائد حسام عاشور في هز شباك المعز بن شريفية.

 

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
-
x
15:00
-
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
-
x
13:30
-
كريستال بالاس
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
واتفورد
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
بورنموث
-
x
16:00
-
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 7:30:01 AM