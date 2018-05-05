270 دقيقة "بدون فوز".. الأهلي يواصل النتائج السلبية

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام ضيفه الترجي التونسي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وواصل الفريق الأحمر نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة حيث وصل للمباراة الثالثة دون تحقيق الفوز.

وفي هذا التقرير نستعرض نتائج الفريق الأحمر السلبية في الفترة الأخيرة:-

السقوط في القمة

خسر الأهلي أمام الزمالك بهدف مقابل هدفين في القمة 116، حيث كانت هذه المباراة بداية السقوط لكتيبة حسام البدري ليبدأ بعدها في تحقيق النتائج السلبية.

الخروج من كأس مصر على يد الأسيوطي

في مفاجأة من العيار الثقيل خرج الأهلي من كأس مصر في الدور ربع النهائي بعد السقوط أمام الأسيوطي بهدف دون رد.

تعادل سلبي أمام الترجي

فشل الأهلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور اليوم حيث اكتفى بالتعادل السلبي أمام الترجي التونسي في مباراة لم ينجح فيها رفقاء القائد حسام عاشور في هز شباك المعز بن شريفية.