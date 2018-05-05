فريق المجر الاستعراضي يحيي فعالية فنية بشرم الشيخ (صور)

قام فريق الفنون الشعبيه المرافق للوفد المجري بعرض استعراضات راقصه بالزي الرسمي والتراثي لدولة المجر في إطار التبادل الثقافي والتعريف بالحضارات.
ومن الجدير بالذكر ان الفريق الاستعراضي مكون من ٣ فتيات و٣ شباب وهو مرافق للوفد المجري الذي يقوم بزياره لمحافظة جنوب سيناء حاليا لبحث سبل تطوير واستغلال الموارد الطبيعيه في السياحه العلاجيه حيث سيقومون اليوم السبت بزياره لمنطقه حمام موسي بطور سيناء.
بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود عيسي السكرتير العام والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الاعلامي،والسفير المجري واعضاء الوفد المجري وبعض مواطني شرم الشيخ، كما قام المحافظ باصطحاب السفير والعمده ونائبه بجولة بمنطقة.