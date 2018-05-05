فريق المجر الاستعراضي يحيي فعالية فنية بشرم الشيخ (صور)

قام فريق الفنون الشعبيه المرافق للوفد المجري بعرض استعراضات راقصه بالزي الرسمي والتراثي لدولة المجر في إطار التبادل الثقافي والتعريف بالحضارات.





ومن الجدير بالذكر ان الفريق الاستعراضي مكون من ٣ فتيات و٣ شباب وهو مرافق للوفد المجري الذي يقوم بزياره لمحافظة جنوب سيناء حاليا لبحث سبل تطوير واستغلال الموارد الطبيعيه في السياحه العلاجيه حيث سيقومون اليوم السبت بزياره لمنطقه حمام موسي بطور سيناء.



