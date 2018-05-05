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انطلاق امتحانات النقل لطلاب الإعدادي والثانوي الأزهري.. اليوم

السبت 05/مايو/2018 - 04:45 ص
انطلاق امتحانات النقل لطلاب الإعدادي والثانوي الأزهري.. اليوم
أرشيفية
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الفجر
 
تنطلق اليوم السبت امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى - الفصل الدراسى الثانى - للعام الدراسى 2017/ 2018، للصفين: الأول والثانى الإعدادى، والصفين: الأول والثانى الثانوى بأقسامهما: العلمى، والأدبى، والشعبة الإسلامية.

ويؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى في اليوم الأول امتحان مادتى أصول الدين والفقه، بينما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم الأدبى امتحان مادتى الفقه وعلم النفس، أما الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى فيُمتحن طلابه بمادتى الفقه والعروض والقافية.

أما طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى فيؤدون امتحان مادتى الفقه والجبر وحساب المثلثات، أما طلاب الصف الثانى الثانوى للقسم العلمى فيؤدون امتحان مادتى الفقه والجبر.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية تبدأ يوم 16 مايو الجاري أما مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمى، والأدبى، وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسى 2017/ 2018، فتبدأ بالقسم العلمى يوم الثلاثاء 29 مايو الجاري بمادتى: الفقه، والديناميكا، وتنتهى يوم الأحد 1 يوليو المقبل، بمادتي: الأدب والنصوص، والتفسير.

وتبدأ أعمال امتحانات القسم الأدبي يوم الأربعاء 30 مايو الجاري، بمادتي: الفقه، والمنطق الحديث، على أن تنتهى الخميس 28 يونيو المقبل بمادة: اللغة الفرنسية، أمّا الشعبة الإسلامية فتبدأ امتحاناتها الأربعاء 30 مايو الجاري، بمادتى: الفقه، والاقتصاد، وتنتهى الخميس 28 يونيو المقبل، بمادتى: التوحيد، والحاسِب الآلى.
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