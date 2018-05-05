مشاهدة مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم السبت 5-5-2018 الدوري الانجليزي

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معلومات عن مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس لايف اليوم ستوك Vs كريستال بالاس، البطولة : الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2، الملعب : إستاد بريطانيا ، المعلقين : خالد الغول .

موعد مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 14:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 13:30 مساءاً بتوقيت مصر.

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