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مشاهدة مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم السبت 5-5-2018 الدوري الانجليزي

السبت 05/مايو/2018 - 06:43 ص
مشاهدة مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم السبت 5-5-2018 الدوري الانجليزي
ستوك سيتي
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الفجر الرياضي
 

 

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معلومات عن مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس لايف اليوم ستوك Vs كريستال بالاس، البطولة : الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2، الملعب : إستاد بريطانيا ، المعلقين : خالد الغول .

 

موعد مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 14:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 13:30 مساءاً بتوقيت مصر.

 

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شاهد البث المباشر مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس لايف من هنا..

 

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