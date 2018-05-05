زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب هاواي

وقع زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في هاواي بالقرب من بركان كيلوا النشط، حيث تم الإبلاغ عن زلزال سابق بقوته 5.4 درجة، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).





وتم رصد الزلزال يوم الجمعة الساعة 22:32 بتوقيت غرينتش (1:30 صباحا بتوقيت موسكو يوم السبت).





وقالت الهيئة، إن مركز الزلزال يقع على بعد 16 كم جنوب غرب قرية ليالاني على عمق 5 كيلومترات.





في وقت سابق ذكرت التقارير أن سلطات جزر هاواي أعلنت عن إخلاء السكان بعد ثوران بركان كيلوا. وذكرت وسائل الإعلام أن حوالي 10 آلاف شخص تأثروا بأمر الإخلاء.



