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البث المباشر لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 5-5-2018

السبت 05/مايو/2018 - 06:32 ص
البث المباشر لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 5-5-2018
الوداد
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الفجر الرياضي
 

 

يقدم "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر بدون تقطيع اليوم السبت، الموافق 5 مايو 2018 ، على يلا شوت وكورة لايف.

 

شاهد البث المباشر لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا من هنا..

 

مشاهدة مباراة مازيمبي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم السبت 5-5-2018 دوري أبطال أفريقيا

 

مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبريميرو دي أوجوستو بث مباشر اليوم السبت 5-5-2018 دوري أبطال أفريقيا

 

مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 5-5-2018 دوري أبطال أفريقيا


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زيسكو يونايتد - زامبيا
-
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15:00
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امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
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x
15:00
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وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
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x
18:00
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حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
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x
18:00
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النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
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21:00
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الوداد الرياضي - المغرب
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ستوك سيتي
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كريستال بالاس
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16:00
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وست هام يونايتد
واتفورد
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16:00
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نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
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16:00
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توتنهام هوتسبير
بورنموث
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16:00
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سوانزي سيتي
إيفرتون
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x
18:30
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ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
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x
20:45
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فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
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x
21:30
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بنفيكا
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