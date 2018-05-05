البث المباشر لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 5-5-2018
السبت 05/مايو/2018 - 06:32 ص
الفجر الرياضي
يقدم "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر بدون تقطيع اليوم السبت، الموافق 5 مايو 2018 ، على يلا شوت وكورة لايف.
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السبت 5-5-2018 دوري أبطال أفريقيا
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اليوم السبت 5-5-2018 دوري أبطال أفريقيا
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