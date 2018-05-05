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مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 5-5-2018 دوري أبطال أفريقيا

السبت 05/مايو/2018 - 06:23 ص
مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 5-5-2018 دوري أبطال أفريقيا
الوداد
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الفجر الرياضي
 

 

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معلومات عن مباراة الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي لايف اليوم الوداد Vs صن داونز، البطولة : دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، المعلقين : جواد بده .

 

موعد مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر.

 

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