مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 5-5-2018 دوري أبطال أفريقيا

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معلومات عن مباراة الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي لايف اليوم الوداد Vs صن داونز، البطولة : دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، المعلقين : جواد بده .

موعد مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر.

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