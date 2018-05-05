موعد مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس اليوم السبت 5-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
السبت 05/مايو/2018 - 05:52 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي ستوك سيتي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي، منافسه فريق كريستال بالاس، اليوم السبت 5-5-2018 على ملعب "bet365" في الساعة 1:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.
ويحتل نادي كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة،
بينما يحل نادي ستوك سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 30 نقطة.
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