موعد مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس اليوم السبت 5-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ستوك سيتي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي، منافسه فريق كريستال بالاس، اليوم السبت 5-5-2018 على ملعب "bet365" في الساعة 1:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويحتل نادي كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، بينما يحل نادي ستوك سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 30 نقطة.