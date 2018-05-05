باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل أمام ميان بالدوري الفرنسي

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ التعادل 2-2 أمام مضيفه أميان، خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة، في الجولة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي سان جيرمان إدينسون كافاني وكريستوفر نكونكو في الدقيقتين 26 و64، فيما سجل هدفي أيمان موسى كوناتي في الدقيقتين 47 و80.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 92 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع أميان رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12.

وكان سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم للمرة الخامسة في آخر 6 مواسم، في الجولة 33 من المسابقة.