أحمد فهمي: أنا شهدت على عقد طلاق والدي ووالدتي (فيديو)



قال الفنان أحمد فهمي، أنه يتذطر قيام الده بضربه مرتين وكذلك الحال بالنسية لوالدته، وذلك بسبب "شقاوته" لاقتًا إلى أنه لم يغضب منهم.





وأشار أثناء حلوله ضيفاً على الاعلامى عمرو الليثى في برنامج واحد من الناس إلى أن والدته اهتمت به فى مجال التعليم، بينما كان والده يغوى الرياضة.



ولفت إلى أنه قام بالشهادة على عقد الطلاق بين أبيه وأمه وعشت مع والدى فترة وفيا العديد من الصفات المشتركة مع والدى فهو دمه خفيف ولبسه شيك ورياضى ايضًا ، وامى اكثر اهتمام بالجانب التعليمى لنا.





واوضح أحمد فهمى ان الناس فى مصر تنظر إلى الطلاق نظرة غير صحيحة على الرغم من ان الله قد أباحه وحلله واحيانا يكون الطلاق فيه خير للجميع.







