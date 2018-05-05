القنوات الناقلة لمباراة وست بروميتش وتوتنهام هوتسبير اليوم السبت 5-5-2018 بالدوري الإنجليزي
السبت 05/مايو/2018 - 04:50 ص
أحمد عصام
يواجه نادي وست بروميتش، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري علي جبر وأحمد حجازي، منافسه فريق توتنهام هوتسبير، اليوم السبت 5-5-2018 على ملعب "ذا هاوثرونز" في الساعة 4 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.
ويحتل نادي توتنهام المركز الرابع برصيد 71 نقطة، بينما يحل
نادي وست بروميتش في المركز العشرين برصيد 28 نقطة.