أولى لقطات لحظة اشتعال الحريق الضخم بديكورات مسلسل "رحيم" لياسر جلال (فيديو)

الحمد لله على كل حال. قدر الله و ما شاء فعل. دا فيديو اتصور من بداية حريق حقيقي حصل النهارده فى ديكور مسلسل رحيم. رضيت بقضاء الله. بحمد ربنا ان مافيش اصابات بالغه للناس و بشكر كل من ساهم فى انقاذ الموقف. اللهم احفظنا و احفظ الجميع.

