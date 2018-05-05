أولى لقطات لحظة اشتعال الحريق الضخم بديكورات مسلسل "رحيم" لياسر جلال (فيديو)
السبت 05/مايو/2018 - 03:39 ص
الفجر الفني
نشر المنتج محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو يرصد أولى لقطات لحظة اشتعال الحريق الضخم بديكورات مسلسل "رحيم" لياسر جلال.
وعلق قائلًا: "الحمد لله على كل حال وقدر الله و ما شاء فعل،، ده فيديو اتصور من بداية حريق حقيقي حصل النهارده فى ديكور مسلسل رحيم".
وأضاف: "رضيت بقضاء الله بحمد ربنا إن مافيش إصابات بالغه للناس وبشكر كل من ساهم فى انقاذ الموقف. اللهم احفظنا واحفظ الجميع".
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