ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة وست بروميتش وتوتنهام هوتسبير اليوم السبت 5-5-2018 بالدوري الإنجليزي

السبت 05/مايو/2018 - 04:21 ص
موعد مباراة وست بروميتش وتوتنهام هوتسبير اليوم السبت 5-5-2018 بالدوري الإنجليزي
وست بروميتش وتوتنهام
طباعة
أحمد عصام
 

يستضيف نادي وست بروميتش، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري علي جبر وأحمد حجازي، منافسه فريق توتنهام هوتسبير، اليوم السبت 5-5-2018 على ملعب "ذا هاوثرونز" في الساعة 4 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويحتل نادي توتنهام المركز الرابع برصيد 71 نقطة، بينما يحل نادي وست بروميتش في المركز العشرين برصيد 28 نقطة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
-
x
15:00
-
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
-
x
13:30
-
كريستال بالاس
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
واتفورد
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
بورنموث
-
x
16:00
-
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 5:20:04 AM