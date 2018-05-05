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"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)

السبت 05/مايو/2018 - 03:36 ص
سلطنة ومزاج ودماغ عالية فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

"امشى على رمشى وادينى بوسة كمان، انت مبتعرفشى تبقى إنسان".. نثرت هذه الكلمات عند أدائها على طريقة مريم صالح حالة من النشوة المطلقة في أرجاء الأزهر بارك، عند امتزاجها بوصلة من خفة الدم بينها وبين الحضور.

وأضافت صالح بعض النكات التي أضفت روح الدعابة على وصلة غنائية احترافية طال انتظارها لعشاق واحدة من أبرز أيقونات مجال الإندي ميوزيك فى مصر، والتي روت عطش جمهورها لرؤيتها لايف بعد غياب قرابة سنتين عن آخر حفلاتها.
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
"سلطنة ومزاج ودماغ عالية" فى حضرة مريم صالح بالأزهر بارك (صور)
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