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المحمدي: أتمنى التوفيق للمنتخبات العربية في مونديال روسيا ولكن!

السبت 05/مايو/2018 - 03:55 ص
المحمدي: أتمنى التوفيق للمنتخبات العربية في مونديال روسيا ولكن!
أحمد المحمدي
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ريهام عبد المحسن
 

صرح أحمد المحمدي نجم أستون فيلا والمنتخب الوطني مازحا، بأنه يتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة في مونديال روسيا، ما عدا المنتخب السعودي لوقوعه مع مصر في مجموعة واحدة بالبطولة.

 

وقال المحمدي في تصريحات تليفزيونية لفضائية mbc مصر: "أي لاعب ليس لديه الحق في التحدث عن المشاركة مع الفريق أو المنتخب وإنما يتدرب بجدية لإجبار المدرب على إشراكه".

 

وأضاف: "كنت محظوظا بالمشاركة في أمم إفريقيا بالجابون وأخبرت اللاعبين عقب خسارة البطولة بأننا يمكننا الصعود لكأس العالم لأن المرات التي فزنا بها بالبطولة لم نصعد للمونديال".

 

واختتم المحمدي تصريحاته قائلاً: " أتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية وللمنتخب السعودي ولكن ليس أمامنا".

 

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