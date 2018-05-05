بيب جوارديولا: سيرجيو أجويرو سيلحق بمونديال روسيا

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة 4 مايو، أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو يتعافى بشكل جيد من إصابة في الركبة، وسيكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين "ستكون حالته جيدة في كأس العالم. يمكنني أن أبلغكم بآخر التفاصيل من الطبيب رامون كوجات في برشلونة والأمور تسير بشكل رائع"، بحسب "رويترز".

وأضاف أن الدولي البلجيكي فينسن كومباني، قائد الفريق والمدافع الإنجليزي جون ستونز أصبحا جاهزين لمباراة غدا الأحد، أمام هدرسفيلد تاون في الدوري بعد تعافيهما من الإصابة.

وأشار جوارديولا "الهدف الأساسي للاعبين المشاركة في كأس العالم لأن الدوري انتهى. لكن أفضل طريقة للاستعداد لكأس العالم الأداء الجيد في المباريات الثلاث المقبلة".

يشار إلى أن أجويرو، 29 عاما، سجل 21 هدفا في الدوري الممتاز مع سيتي المتوج باللقب هذا الموسم، لكنه خضع لجراحة بالمنظار منتصف الشهر الماضي، وتخوض الأرجنتين أولى مبارياتها في كأس العالم في 16 يونيو أمام أيسلندا.