السعودية تواجه قطر في بطولة أمم آسيا 2018 بالإمارات

أعلنت أمس الجمعة 4 مايو، قرعة أمم آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووضعت القرعة التي تمت أمس، في دبي، المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة مع المنتخب القطري، بالإضافة إلى منتخبي كوريا الشمالية ولبنان، حيث يعتبر المنتخب السعودي ضمن المستوى الأول ضمن تصنيفات "فيفا" لأقوى المنتخبات في القارة.

وتكون لقاءات المجموعة الأولى بين الإمارات والهند والبحرين وتايلاند.

أما الأردن فمجموعته الثانية وتضم فلسطين وسوريا وأستراليا.

أما المجموعة الثالثة فضمت كوريا الجنوبية والصين والفلبين وقيرغستان، والرابعة، إيران والعراق وفيتنام واليمن، والمجموعة السادسة اليابان وعمان وتركمانستان وأوزباكستان.