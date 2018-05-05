تركي آل الشيخ: محمد صلاح لاعب عظيم ورفع رؤوسنا كعرب

أوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، حقيقة تصريحاته بشأن لاعب منتخب مصر محمد صلاح، التي تعرض بسببها لانتقادات من جانب محبيه.

وكان تركي آل الشيخ، غرد في وقت سابق، بأنه يتمنى عدم مشاركة جناح ليفربول محمد صلاح في المباراة المقامة بين مصر ومنتخب السعودية، في بطولة كأس العالم، وذلك لاعتقاده أن منتخب بلاده سيكون في حال أفضل، وسيعزز ذلك من فرص فوزه.

وأكد آل الشيخ، خلال لقائه مع محطة "سي إن إن" الأمريكية، أنه يتحول إلى مشجع على "تويتر" وينسى أنه مسؤول رياضي، وأنه عندما يعلق على المنتخب السعودي، فإنه يتحدث بحماس.

وقال: "قد أخطئ وأصيب وقد أكون حادا في بعض المصطلحات التي أستخدمها، وبالنسبة لمحمد صلاح فهو لاعب عربي عظيم ورفع رؤوسنا كعرب".

وعن معيار نجاح المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 بالنسبة له، أجاب تركي آل الشيخ: "سنعمل ما في وسعنا لتحقيق نتائج إيجابية، ورفع اسم كرة القدم السعودية، فهذه هي المشاركة الخامسة لنا في كأس العالم، ونحن لسنا جديدين على ذلك، لكننا قادرون على تقديم مباراة جميلة ضد روسيا".

ونفى تركي آل الشيخ عن نفسه، بأن يتدخل بطريقة مبالغ فيها، في الطريقة التي يدار بها المنتخب السعودي الوطني.

وقال: "هذا غير شرعي، فأنا لا أتدخل على الإطلاق، وهناك اتحاد لكرة القدم، وهذه هي مهمتهما، وإذا طلبوا مني التدخل فلن أتأخر لأنني أشجع منتخبنا الوطني".