حريق ضخم يلتهم ديكورات "رحيم" لياسر جلال.. ومنتج المسلسل: "كل اللي يجيبه ربنا خير"





نشب منذ قليل، حريق ضخم في الديكور الخاص بمسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال.





وكانت أسرة العمل تواصل التصوير هناك فى ديكور القصر الذى يملكه "رحيم" ضمن أحداث العمل، ونشب فجأة حريق ضخم طال معظم المقتنيات، بسبب ماس كهربائى.





واستعانت الشركة المنتجة للعمل بسيارات مجهزة لإطفاء الحريق، والسيطرة عليه، بعد خسائر فادحة للديكورات الموجودة تقدر بملايين.





وعلق منتج العمل ريمون مقار، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك قائلًا: "الحمد الله،، ربنا ستر وإن شاء الله خير وكل اللى يجيبه ربنا خير الحمد الله".



