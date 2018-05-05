موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم السبت 5-5-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
السبت 05/مايو/2018 - 02:52 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي يوفنتوس، نظيره فريق بولونيا، اليوم السبت 5-5-2018 على ملعب "سان سيرو" في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإيطالي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.
ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري برصيد 88 نقطة، بينما
يحل نادي بولونيا في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.
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