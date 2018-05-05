موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم السبت 5-5-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي يوفنتوس، نظيره فريق بولونيا، اليوم السبت 5-5-2018 على ملعب "سان سيرو" في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري برصيد 88 نقطة، بينما يحل نادي بولونيا في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.